SEF tem nova diretora nacional

Cristina Isabel Gatões Batista é a nova diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou esta terça-feira o Governo.



Cristina Gatões, que até agora era diretora nacional adjunta, inicia as suas novas funções na quarta-feira, 16 de janeiro, refere o despacho assinado pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Administração Interna.



Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é Inspetora Coordenadora Superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Foi diretora regional do Norte e Diretora Regional do Centro do SEF, chefe do departamento regional de Emissão de Documentos da Direção Regional do Centro, responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação da Direção Regional do Centro e Inspetora na Direção Regional do Centro e no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa.

A designação surge na sequência do "pedido de exoneração, por motivos pessoais", do diretor nacional do SEF, Carlos Alberto Matos Moreira, refere o Governo, em comunicado.

Carlos Alberto Matos Moreira tinha sido nomeado em outubro de 2017, pela então ministra Constança Urbano de Sousa.