Stephen Eustáquio aterra no México para assinar pelo Cruz Azul

Stephen Eustáquio aterrou, esta terça-feira, no México, para assinar pelo Cruz Azul, clube treinado por Pedro Caixinha.

No aeroporto, o médio português, que deixa o Desportivo de Chaves um ano depois de ter sido contratado, salientou que o Cruz Azul "é um clube grande do México" e que está "muito contente" com a transferência.

"O treinador [Pedro Caixinha] disse-me que contava comigo, por isso estou contente por estar aqui [no México]. Estou muito motivado para ajudar o Cruz Azul ao máximo", garantiu o jogador, de 22 anos.

Stephen Eustáquio, internacional português de sub-21, vai fazer os exames médicos, para depois assinar contrato com o Cruz Azul, válido para as próximas quatro épocas, segundo o jornal mexicano "Milenio".

Sobre as suas qualidades, Eustáquio referiu que tem "técnica e força mental", além de grande ambição: "Quero muito ser o melhor".

Stephen Eustáquio completou a formação no Torreense, antes de rumar ao Leixões, no início da temporada passada. Durou apenas seis meses em Matosinhos, pois em janeiro de 2018 o Chaves foi buscá-lo. Agora, após um ano completo, troca os transmontanos pelo Cruz Azul.