Luís Filipe Vieira: "Não contactámos A, B ou C. A primeira opção era Bruno Lage"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, confirmou e explicou, esta segunda-feira, a opção por Bruno Lage para novo treinador principal.

Em declaração aos jornalistas, após a oficialização da promoção de Lage de interino para efetivo, Vieira garantiu que "desde a primeira hora" o Benfica "nunca contactou com nenhum empresário ou treinador", após a saída de Rui Vitória. A escolha foi sempre o ex-treinador da equipa B.

"Ninguém poderá dizer que o Benfica contactou A, B ou C. A primeira opção do Benfica era este senhor que tenho aqui ao meu lado. Bruno Lage. é perfeitamente identificado com a casa, está identificado com o projeto do Benfica e sabe os objetivos do Benfica", declarou.

Luís Filipe Vieira agradeceu a Rui Vitória pelos quatro anos que passou no clube, mas frisou que "o que está para trás é passado". Agora, o foco é outro: "Queremos e merecemos ser felizes no final da época."

