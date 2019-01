Sérgio antecipa "jogo perigoso" para o FC Porto frente ao Leixões

Sérgio Conceição aborda o jogo com o Leixões, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, com cautela. O treinador do FC Porto considera que, sendo em fase avançada da prova e a eliminar, é "um jogo perigoso".

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta segunda-feira, Sérgio sublinhou que o jogo será "difícil" e que o facto de o Leixões ser da II Liga "não é sinónimo de algum facilitismo, bem pelo contrário".

"É um jogo perigoso, porque é a eliminar e tudo pode acontecer. Há dias muito maus de umas equipas e muito bons de outras. Às vezes, quando o árbitro apita, a diferença nota-se pouco", alertou o técnico portista.

Sérgio admitiu que poderá haver mudanças no onze, mas assegurou que isso não tira seriedade ao Porto na abordagem ao encontro. Muito menos quando é "muito difícil" jogar no Estádio do Mar, "um estádio mítico".

"A jogar no seu estádio, o Leixões é uma equipa sempre muito apaixonada, muito aguerrida, com muita vontade de satisfazer os seus exigentes adeptos. Temos de dar tudo para passar às meias-finais, porque a Taça de Portugal é um objetivo", frisou o técnico.

Pepe a médio, Mbemba a lateral, todos em todo o lado



O treinador do FC Porto não adiantou se poderá utilizar Pepe ou como desenhará a equipa a partir de agora, com o internacional português disponível. Fica a questão se Pepe chegou para ser alternativa ou titular. Sérgio revelou que só uma pessoa tem a resposta: "Quem me vai dizer isso é o Pepe, dependendo da posição dele diariamente nos treinos."

Sérgio lembrou que Pepe "esteve seis semanas parado" e que, antes disso, trabalhou com métodos diferentes, no Besiktas. Sem Maxi, a resposta mais óbvia poderá ser desviar Éder Militão para a direita, onde se destacou ao serviço do São Paulo, mas o técnico tem alternativas.

"O Pepe também é médio. O Mbemba é médio, lateral e central. O Militão já foi testado a lateral-direito. É uma opção válida, como o Mbemba, que passou por essa posição. É importante que os colegas conheçam os movimentos que se fazem. É importante eles terem conhecimento muito grande de todas as posições no campo. Todos os jogadores pensam da mesma forma. É dessa forma que se trabalha", salientou Sérgio.

A festa da Taça de Portugal regressa, com os "quartos", na terça-feira, às 19h30, no Estádio do Mar. O Leixões-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.