Sérgio Conceição indignado com "barbaridades" que ouve sobre o FC Porto

Sérgio Conceição está cansado de ouvir "barbaridades" sobre o FC Porto. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o técnico criticou a "ignorância" de alguns comentadores que analisam a sua equipa.

"Ouço coisas, por vezes, que não têm a ver com a crítica. Positiva, negativa, estamos sujeitos à crítica. Às vezes a crítica negativa até é melhor. O que ouvi são coisas completamente fora do contexto. São barbaridades", acusou o treinador do FC Porto, dando como exemplo os comentários que ouviu após empate com o Sporting, em Alvalade.

"Se estiverem atentos, na primeira parte, o FC Porto teve um terceiro médio que se chamou Corona, que jogou por dentro desde o início. Entrámos em Alvalade exatamente da mesma forma que entrámos em jogos supostamente mais fáceis. Até jogámos mais alto. Acontece que encontrámos uma equipa que abdicou de atacar, mas isso leva-nos a outras coisas que talvez possamos falar durante um almoço", frisou.

"Ouvi um burburinho"

Em Alvalade, Sérgio deixou Pepe no banco e Sérgio Oliveira na bancada. Esta segunda-feira, queixou-se do "burburinho" que ouviu sobre isso:

"Se Pepe estava no banco era porque estava disponível para jogar. O Sérgio Oliveira não estava porque os treinos não correram como eu queria. Por vezes, fala-se demais: se não se conhece não se devia falar, para não dizer barbaridades. É preciso mais consciência."



Maxi Pereira e Danilo saíram lesionados do jogo com o Sporting. Sérgio Conceição admitiu que o tempo de paragem dos dois jogadores ainda não está definido. "O Danilo é sempre uma incógnita porque foi uma entorse e isso também depende do jogador", acrescentou.

Sérgio fazia a antevisão do jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, na terça-feira, às 19h30, no Estádio do Mar. O Leixões-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.