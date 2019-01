Luís Castro não entrega favoritismo ao Benfica

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, encara o jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, como uma final. Essa forma de estar fá-lo acreditar que não há favoritos.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Luís Castro admitiu que vai fazer mudanças no onze, no entanto, jogando em casa e sendo o jogo a eliminar, o treinador vitoriano não reconhece favoritismos.

"Num jogo a eliminar, não gosto de aplicar a palavra 'favorito'. Temos de nos atirar ao jogo e perceber que tudo pode acontecer. Só porque são duas equipas que querem o mesmo e ao haver duas equipas que querem a vitória, deixa de haver favoritos", salientou.

Luís Castro garantiu que o Vitória estará "muito empenhado em cumprir o objetivo de seguir para as meias-finais" da Taça, não obstante as ausências. O facto de os minhotos terem conseguido recuperar o quinto lugar, na última jornada do campeonato, deu "muita motivação".

O treinador do Vitória de Guimarães fez uma previsão relativamente ao onze de Bruno Lage, que trouxe "uma dinâmica diferente" ao jogo do Benfica, com Pizzi como grande ausente. "Penso que amanhã o João Félix vai jogar junto ao Seferovic. Penso que vão jogar Cervi e Sálvio, talvez com Fejsa e Gedson. Mas estou a fazer futurologia. Analisamos os adversários, mas eles podem apresentar-se de forma diferente. Eles também nos analisam e nós vamos de certeza apresentar-nos de forma diferente, devido às ausências", assinalou Luís Castro, para quem o Benfica, seja com Jesus, Vitória ou Lage, "será sempre uma equipa forte".

A festa da Taça regressa na terça-feira, às 20h45, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.