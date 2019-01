Continuidade de Bruno Lage é "escolha acertada" do Benfica

Pedro Rebocho aplaude a decisão do Benfica de promover Bruno Lage de treinador interino a definitivo, pelo menos até ao final da temporada.

O lateral-esquerdo, que atualmente representa o Guingamp, foi orientado por Lage na formação encarnada. Em entrevista a Bola Branca, Rebocho elege Lage como "um dos melhores treinadores" da sua carreira.

"É um treinador que percebe o jogador e que sabe potenciar ao máximo cada jogador na sua posição, o que faz com que seja um dos melhores treinadores com que já treinei", assegura Pedro Rebocho.

Bruno Lage, de 42 anos, continuará a orientar o Benfica até ao final da época e há, ainda, a possibilidade de continuar para 2019/20, segundo a imprensa. Pedro Rebocho acredita que a permanência de Bruno Lage no cargo "fará muito bem ao plantel" encarnado e que o treinador "tem todas as capacidades para obter muito bons resultados":

"Sendo um treinador da casa, já conhece o Benfica há muitos anos e é uma escolha acertada. Sei as capacidades que ele tem para liderar uma equipa, portanto acho que é um treinador muito bom para o cargo. É uma questão de tempo para a equipa começar a jogar à maneira que ele quer. É um treinador muito exigente, que pensa sempre ao mais alto nível. Penso que vai ser um treinador muito bom para o Benfica."

Luís Filipe Vieira deve anunciar o nome do sucessor de Rui Vitória esta segunda-feira, às 15h30, antes da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. O nome apresentado deve ser o de Bruno Lage.

A festa da Taça regressa na terça-feira, às 20h45, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.