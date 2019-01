Novo recorde de "gostos" no Instagram. Um ovo conseguiu-o

A fotografia do ovo bateu o recorde mundial de "gostos" no Instagram. A imagem foi publicada a 4 de janeiro com esse único propósito: conseguir o recorde mundial de "gostos" da rede social.

Foram necessários apenas dez dias para que se conseguisse bater o anterior máximo, da publicação de Kylie Jenner, uma das irmãs Kardashian, onde foi anunciado o nome da filha da "socialite" norte-americana e do "rapper" Travis Scott. A fotografia da mãe da bebé tem 18 milhões de "gostos".

Como retaliação, Kylie Jenner decidiu partir o ovo e coloca-lo sobre alcatrão quente, numa tentativa de o fritar. A publicação tem menos de 24 horas e já soma com mais de dois milhões de gostos.

Considerada uma das mulheres mais bem sucedidas do mundo pela revista “Forbes”, Kylie fundou a sua própria marca de produtos de cosmética. Em menos de três anos, a empresária fez uma fortuna de quase 800 milhões de euros.



O perfil de Instagram, autor da fotografia do ovo, a única que consta na conta do utilizador, tem o nome de Egg Gang, já se assume como “detentor mundial oficial da fotografia mais apreciada no Instagram” e pergunta “agora onde está o nosso visto azul?”.

O Egg Gang não é o único utilizador a conseguir milhares de gostos e de seguidores com uma única publicação. No Twitter, a conta Half an Onion conseguiu mais de 635 mil utilizadores ao tentar ultrapassar a popularidade de Donald Trump. Existem inúmeras contas em redes sociais, com publicam fotografias idênticas todos os dias, numa tentativa de conseguirem seguidores.