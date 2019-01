Pedro Sousa eliminado à primeira do Open da Austrália

Pedro Sousa foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do Open da Austrália. O tenista português, que teve acesso direto ao quadro principal em função de ocupar a 103.ª posição do "ranking" ATP, caiu perante o australiano Alex De Minaur, vencedor do ATP 250 de Sydney.

De Minaur, número 29 do mundo, eliminou o número dois nacional em três "sets", pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-4. O encontro durou 1h58.

A participação portuguesa no primeiro torneio do Grand Slam da época de ténis fica reduzida a João Sousa. O número um nacional, 44.º da hierarquia, defronta o argentino Guido Pella, 65.º ATP, na terça-feira.