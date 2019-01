Avião de carga iraniano falha aterragem e atinge casas. Há um sobrevivente

Um avião de carga com, pelo menos, 16 pessoas a bordo despenhou-se perto da cidade de Karaj quando tentava aterrar de emergência no aeroporto. Há um sobrevivente.

As chamas alastraram em parte do avião, logo que o aparelho derrapou na pista e colidiu com um muro que separa o aeroporto de Fath de um bairro residencial.



Segundo as últimas informações, o Boeing 707 pertencia ao Exército e transportava carne do Quirguistão.

As autoridades ainda não divulgaram a razão para a decisão do piloto em aterrar em Fath, embora tenham afirmado que a tripulação declarou uma emergência antes de aterrar.

Pirhossein Koulivand, chefe dos serviços médicos de emergência do país, disse que entre as 16 pessoas a bordo do avião, tinha conhecimento de que apenas o engenheiro de voo havia sobrevivido.

A aeronave caiu no aeroporto de Fath quando estava inicialmente destinada a pousar no vizinho aeroporto internacional Payam, a cerca de 40 quilómetros a oeste de Teerão.



Os meios de comunicação iranianos informaram que sete corpos já foram recuperados.



A força aérea iraniana disse, em comunicado, que o caso já está sob investigação.