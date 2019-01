Liga obriga V. Setúbal a comprovar pagamento de salários até 21 de janeiro

A Liga de Clubes fez um ultimato ao Vitória de Setúbal, que está obrigado a apresentar os documentos que comprovam o pagamento de salários a jogadores e membros da equipa técnica até ao final de janeiro.

Em comunicado, o organismo que rege o futebol profissional informou que o clube sadino terá até 21 de janeiro, segunda-feira, para comprovar o pagamento de salários entre 31 de maio e 26 de dezembro. Caso a documentação em causa não seja entregue no prazo, o Vitória de Setúbal corre o risco de perder entre dois e cinco pontos no campeonato.

De acordo com o "Diário da Região Setubalense", a administração do clube de Setúbal, liderada pelo presidente, Vítor Hugo Valente, está a trabalhar no sentido de regularizar a situação nos próximos dias.