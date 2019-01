Lito Vidigal: "Melhor em campo foi o guarda-redes do Rio Ave"

O treinador do Vitória de Setúbal, enalteceu a atitude dos seus jogadores, no empate no terreno do Rio Ave, por 1-1.

Em declarações à Sport TV, o técnico sadino lamentou o facto de a equipa "continuar a jogar bem e a criar situações de golo", sem conseguir concretizá-las. "Mas isso leva tempo", reconheceu Lito Vidigal.

"Damos tudo em todos os jogos. É uma pena esta equipa jogar tanto, criar tanto e [não marcar]. Os 19 pontos que temos são um feito tremendo para o que temos passado. O gasto de energia para termos 19 pontos é o dobro ou o triplo das outras equipas. Os jogadores têm uma alma enorme, só assim temos conseguido ombrear com adversários mais fortes", elogiou.

Lito Vidigal insistiu que "os adeptos do Vitória têm de bater palmas aos jogadores, porque eles são grandes profissionais", e lamentou o facto de a sua equipa não ter conseguido chegar à vitória, frente ao Rio Ave:

"O melhor em campo foi o guarda-redes do Rio Ave. Criámos muitas situações de finalização. A equipa entrega-se, luta, nunca desiste. Isso dá-nos alento para continuar a trabalhar, porque melhores dias virão."