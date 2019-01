Messi chega ao golo 400 na Liga espanhola

Lionel Messi marcou, este domingo, o seu golo número 400 na Liga espanhola, na goleada do Barcelona ao Eibar, por 3-0. Os catalães mantêm a vantagem de cinco pontos na liderança do campeonato.

A vitória do Barcelona começou a ser formada logo aos 19 minutos, com o primeiro golo de Luis Suárez. Ao minuto 53, fez-se história. Lionel Messi recebeu assistência do uruguaio e disparou para o fundo das redes, marcando o seu 400.º golo na La Liga, em 435 jogos.

A histórica marca de Messi não eclipsou Suárez, contudo. Aos 59 minutos, o ponta-de-lança ampliou, assinando o "bis" que mantém o Atlético de Madrid, segundo classificado, a cinco pontos do Barcelona.

Os madrilenos tinham vencido, horas antes, o Levante, por 1-0. Griezmann marcara, de penálti, o único golo do encontro. Quem parece estar mesmo fora da corrida ao título - a dez pontos - é o Sevilha.

A equipa de André Silva, com o português no onze, perdeu por 2-0 no terreno do Atlético de Bilbau. Iñaki Williams marcou os dois golos da partida, o segundo numa jogada individual em que correu o campo inteiro, deixando vários adversários para trás em velocidade, incluindo o guarda-redes do Sevilha, antes de rematar para a baliza deserta.