FC Porto pode ser o próximo destino de Fellaini

O FC Porto está interessado em contratar Marouane Fellaini, segundo avança o jornal belga "Het Nieuwsblad". De acordo com a publicação, os dragões têm a concorrência de AC Milan e Guangzhou Evergrande.

Fellaini está de saída do Manchester United, cinco temporadas e meia depois. O internacional belga tem contrato até 2020, no entanto, terá ficado desiludido com o despedimento de José Mourinho e comunicado aos responsáveis do Manchester United a sua intenção deixar o clube.

Entre os clubes interessados em recebê-lo está, segundo o "Het Nieuwsblad", o FC Porto. Fellaini tem 31 anos de idade e experiência de dez anos na Premier League, onde representou o Everton e o Manchester United. Com Mourinho, era peça-chave em Old Trafford, mas com Ole Gunnar Solskjaer somou apenas 31 minutos em quatro jogos.

Esta não seria a última vez que os dragões recebem um "veterano" com experiência em clubes de topo. Em 2015, contrataram Casillas ao Real Madrid e, este ano, promoveram o regresso de Pepe ao Dragão.