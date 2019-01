Belenenses vence na Choupana e cola-se ao quinto lugar

O Belenenses ascendeu, este domingo, ao sexto lugar do campeonato, ao derrotar o Nacional, no Estádio da Madeira, por 1-0, em partida referente à 17.ª jornada. Trata-se da segunda vitória consecutiva dos azuis.

Num jogo muito dividido, na Choupana, o único golo foi marcado por Licá, aos 78 minutos. Rosic, emprestado pelo Braga ao Nacional, fez um corte displicente na área, Fredy roubou e cruzou e Licá empurrou para o fundo da baliza. Foi o quinto golo do internacional português na Liga.

O jogo continuou extremamente equilibrado, com o Nacional a mandar uma bola ao poste e a obrigar Muriel a várias defesas de qualidade. O Belenenses também não dormiu na vantagem e esteve perto de ampliar. Na reta final, os insulares carregaram, mas o 1-0 não saiu do marcador.

Com este resultado, o Belenenses ascendeu ao sexto lugar, com 28 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que é quinto classificado. Já o Nacional perdeu a oportunidade de subir ao nono lugar e, ao invés, continua em 11.º, com 19 pontos, em perigo de perder posições.