“A transmissão da fé faz-se em casa”, lembra Francisco

O Papa lembra aos pais que a transmissão da fé começa em casa, com a família.

“A transmissão da fé faz-se em casa, porque a fé transmite-se sempre em dialeto - o dialeto da família e da casa, do clima da casa. É esta a vossa tarefa: transmitir a fé com o exemplo, com palavras, ensinando-os a fazerem o sinal da cruz, que é muito importante”, afirmou durante a homilia da missa da solenidade do Batismo do Senhor, a que preside este sábado de manhã no Vaticano.

“Que vejam o amor dos cônjuges, que vejam a paz da casa, que vejam que Jesus está ali”, exemplificou.

Francisco pediu depois permissão para deixar “um conselho: nunca, mas nunca discutam diante das crianças”.

Durante a missa desta manhã, na Basílica de São Pedro, o Papa batizou 27 recém-nascidos.

Depois, durante a oração do Angelus, Francisco renovou o convite a todos para conservarem viva e atual a memória do próprio batismo, o que passa por saberem a data em que foram batizados..