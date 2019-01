Chuva volta a meio da semana

A chuva só deve estar de volta a partir de quarta-feira, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O início da semana, pelo menos até dia 15, não se prevê ocorrência de precipitação. As temperaturas vão ter umas pequenas variações e depois, a partir de dia 16, quarta-feira, prevê-se o regresso da precipitação em praticamente todo o território”, afirma à Renascença a meteorologista Joana Sanches.

Para este domingo, e até quarta-feira, mantém-se o tempo frio e seco, com sol em praticamente todo o país.

“Hoje, vamos continuar com um dia de céu geralmente limpo, o vento vai soprar em geral fraco do quadrante Leste, temporariamente com mais intensidade nas terras altas, e temos um acentuado arrefecimento noturno”, refere a mesma meteorologista da IPMA, referindo-se a este domingo.

Joana Sanches salienta ainda que se “mantém três distritos sob aviso amarelo devido ao tempo frio: Setúbal, Évora e Beja”.