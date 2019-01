Piloto russo expulso do Dakar por atropelar espectador e omitir auxílio

O piloto russo de camiões Andrey Karginov (Kamaz) foi este sábado excluído do rali todo-o-terreno Dakar, depois de ter atropelado um espectador e não ter parado para prestar auxílio, informou a organização.

O acidente ocorreu ao quilómetro 279 dos 517 do setor seletivo da quinta etapa, que tinha um total de 776.

O espectador, de 60 anos e natural da África do Sul, não estava numa das zonas delimitadas para o público definidas pela organização.

O embate do camião do russo provocou uma fratura de fémur e obrigou à transferência da vítima para o aeroporto de Ilo, de forma a ser transferido para o hospital de Arequipa, também no Peru.

Karginov ocupava o terceiro lugar da categoria dos camiões.