FC Porto desloca Ewerton do Portimonense para o Japão

O Urawa Reds, do Japão, anunciou este sábado a contratação de Ewerton, por empréstimo do FC Porto. O médio brasileiro esteve emprestado pelos dragões ao Portimonense, durante a primeira metade da época.

Foi no site oficial que o clube japonês oficializou Ewerton, sem revelar mais detalhes. No Urawa Reds, o médio vai encontrar Fabrício, com quem partilhou balneário em Portimão, na última temporada.

Ewerton era peça fundamental do desenho de António Folha, no Portimonense. O brasileiro, de 26 anos, deixa o Algarve com um golo marcado em 16 jogos, nestes primeiros seis meses da época 2018/19.