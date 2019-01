Empate deixa treinador do Valência na corda bamba

O Valência empatou, este sábado, na receção ao Real Valladolid e o destino do treinador, Marcelino Toral, está em causa.

Após uma primeira campanha com acesso à Liga dos Campeões, a segunda época de Marcelino no Valência está a ser desastrosa. Frente ao Valladolid, Dani Parejo adiantou os morcegos, aos 71 minutos, mas Alcaraz empatou aos 82 e deixou o treinador "che" por um fio.

O Valência está , à condição, no décimo lugar da La Liga, com 23 pontos - pode cair para 13.º. Segundo o jornal "Marca", que cita fontes oficiais do clube, haverá reunião entre o presidente, Anil Murthy, e o diretor geral, Mateu Almany, em Singapura, para decidir o futuro de Marcelino. O Valladolid mantém-se três pontos acima da zona de despromoção.

Outros resultados



Leganés 1-0 Huesca

Girona 1-1 Alavés