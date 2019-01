Cardeal patriarca elogia novo bispo do Funchal

“D. Nuno Brás merece toda a nossa gratidão pelo trabalho que realizou, especialmente como formador e reitor do Seminário dos Olivais e bispo auxiliar desde 2011”, escreve o cardeal patriarca na mensagem divulgada pelo Patriarcado de Lisboa assim que foi conhecida a sua nomeação pelo Papa.



“Em tudo manifestou grandes dotes de inteligência e qualidade pastoral, ganhando justamente a estima do Povo de Deus, especialmente dos que mais diretamente serviu”, considera D. Manuel Clemente, destacando “o acompanhamento às Vigararias, ao respetivo clero e paróquias, e as visitas pastorais”.

O cardeal afirma ainda que “a qualidade das suas intervenções e escritos na Voz da Verdade, e outras publicações, foram de grande pertinência para a nossa vida eclesial e cultural”, e não tem dúvidas de que “a Diocese do Funchal muito beneficiará com tantas qualidades comprovadas”, até porque “para boa parte do seu clero é já uma presença familiar, dado o conhecimento mútuo que têm desde o tempo de formação no Seminário dos Olivais, como colegas ou alunos”.

“D. Nuno Brás conta com a nossa muita estima e oração. Rezaremos por ele e pelo novo serviço que o Papa Francisco lhe pede”, escreve ainda D. Manuel Clemente.