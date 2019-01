Vitória de Guimarães vence dérbi minhoto e retoma o quinto lugar

O Vitória de Guimarães venceu, esta sexta-feira, o Moreirense por 1-0 e retomou o quinto lugar da I Liga.

A equipa de Luís Castro regressa às vitórias depois das derrotas com Nacional e Belenenses. O único golo da partida foi apontado no segundo tempo, aos 47 minutos, por Tozé, de grande penalidade.

O médio camisola 20 foi a figura do jogo pelos melhores e piores momentos. Aos 70 minutos, Tozé foi expulso através de um vermelho direto por uma entrada de sola.

Frente a dez unidades, o Moreirense insistiu e esteve muito perto do empate em várias ocasiões, incluíndo uma oportunidade falhada em cima do último minuto de descontos por Heriberto.

Com este resultado, o Vitória regressa ao quinto lugar, com 28 pontos em 17 jornadas disputadas. O Moreirense continua com os mesmos 28 pontos, mas cai para o sexto lugar.