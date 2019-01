Bruno Lage quer reconquistar os adeptos do Benfica

Bruno Lage, treinador interino do Benfica, quer que o plantel encarnado reconquiste o apoio e confiança dos adeptos. O técnico ficou satisfeito com a exibição convincente na vitória por 2-0 no terreno do Santa Clara:

"Fizemos um bom jogo e o caminho é este. Temos de reconquistar o público e para isso temos de jogar bem. Foram só dois jogos, mas o objetivo é esse, pensando jogo a jogo. Fizemos 70 minutos de grande qualidade, demos os últimos 20 e destaco também o grande início de segunda parte", começou por dizer na "flash" da Sport TV.

O técnico tirou Salvio e Cervi e lançou Zivkovic e Gabriel no onze inicial e explicou o motivo para as alterações: "Procurava ter mais bola e mais velocidade na construção. Conseguimos um maior equilibrio no jogo e por isso controlámos a partida".

O Benfica venceu por 2-0 o Santa Clara e subiu ao segundo lugar da I Liga com 38 pontos, ultrapassando o Braga.