Mónaco anuncia contratação de Fabregas

O Mónaco anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Cesc Fabregas, do Chelsea. O espanhol assinou um contrato válido por três épocas e meia, até junho de 2022.

O internacional espanhol passou pelo Arsenal, Barcelona e Chelsea, e vai estrear-se no campeonato francês aos 31 anos.

Em declarações no site do clube, Fabregas mostrou-se satisfeito pelo novo projeto, onde se vai reencontrar com Thierry Henry, que se cruzaram ao serviço dos "gunners":

"É um grande prazer juntar-me ao Monaco, um novo projeto para mim. O grupo é de qualidade com jovens jogadores e um jovem treinador. Estou aqui para ajudar a equipa, estou ansioso para começar, temos um grande jogo para jogar em Marselha no domingo", disse