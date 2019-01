Calma quanto ao bicampeonato. "Depois de Alvalade, há muito ponto em disputa"

Sérgio Conceição esfriou, esta sexta-feira, o entusiasmo no que diz respeito a uma caminhada rumo ao bicampeonato que exibe um FC Porto intratável no topo da tabela da Primeira Liga.

À entrada para a 17ª e última jornada da primeira volta do campeonato, os dragões lideram, com 42 pontos. Têm cinco de avanço sobre o Sporting de Braga, que ontem já empatou com o Portimonense (1-1), sete face ao Benfica, que hoje joga nos Açores diante do Santa Clara e já oito perante o Sporting, que o FC Porto defronta precisamente nesta ronda (sábado, 15h30).



Diferenças pontuais assinaláveis mas que não permitem a Sérgio Conceição qualquer tipo de relaxamento.

"Trabalhamos diariamente para conseguir ganhar o próximo jogo", começou por assinalar, durante a antevisão ao clássico com os leões, em conferência de imprensa.

"Não vivemos muito num futuro a médio-prazo. Vivemos no momento. As equipas passam por ciclos diferentes. Depois deste jogo ainda há cerca de 51 pontos em disputa. Há muito ponto para conseguir conquistar. Há muito jogo ainda para disputar, por isso não ficamos muito excitados com esta vantagem. Acho que é normal, uma equipa como o FC Porto tem de estar em primeiro lugar", concluiu.

O Sporting-FC Porto arranca às 15h30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.