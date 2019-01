Caso de Tancos. Novo detido fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária e o Ministério Público anunciaram, esta sexta-feira, a detenção de mais um suspeito de estar envolvido no assalto ao paiol de Tancos, ocorrido em junho de 2017.

O suspeito ficou em prisão preventiva. Em causa estão os crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes, segundo a nota oficial.



O furto do material militar – granadas, explosivos e munições, entre outros – dos paióis de Tancos foi noticiado em 29 de junho de 2017. O caso ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do roubo.



Entre os detidos está o diretor da PJM e um civil (que já foi militar), principal suspeito da prática do furto, encontrando-se ambos em prisão preventiva, num caso que levou à demissão de Azeredo Lopes do cargo de ministro da Defesa e cujas implicações políticas levaram à criação de uma comissão parlamentar de inquérito.

Em setembro, após a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada "Operação Húbris", que levou às detenções, foi anunciada pelo CDS-PP a constituição de comissão de inquérito parlamentar, aprovada apenas com a abstenção do PCP e do PEV. A comissão tem 180 dias (até maio), prorrogável por mais 90, para chegar a conclusões.