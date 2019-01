Autarca de Gondomar admite mão criminosa em incêndio

O incêndio rural que deflagrou na noite de quinta-feira em São Pedro da Cova está em fase de rescaldo. O presidente da Câmara de Gondomar têm as suas suspeitas.

“Foi um incêndio florestal numa zona não habitada e de difícil acesso, o que nos leva a suspeitar de mão criminosa na ignição”, disse à Renascença Marco Martins.



As chamas, que chegaram a mobilizar cerca de 80 operacionais, foram dadas como dominadas pelas 3h27, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



O alerta foi realizado às 21h30 e as chamas lavraram numa zona florestal de mato, pinheiros e eucaliptos, de difícil acesso.

O incêndio "propagou-se a grande velocidade", devido ao vento forte, e as autoridades chegaram a ponderar cortar a A43, mas não foi necessário.

Não houve casas em perigo.