“O desporto também é um meio de salvação”

Lembrando que o documento publicado em meados de 2018 já “incentivava a que todas as diocese no mundo prestassem atenção à Pastoral do Desporto, e criassem projetos concretos”, o padre Ismael não tem dúvidas que este grupo criado no Vaticano é “uma dessas medidas concretas”.

“Era um sonho que eu tinha, que a Igreja de facto prestasse mais atenção a esta realidade que é o desporto. E neste tempo em que eu tenho tido esta cruzada mais permanente no desporto, parece que o Papa Francisco tem ouvido as minhas preces, primeiro com o documento 'Dar o melhor de si', que foi a primeira reflexão da Igreja sobre a importância do desporto na vida das pessoas, e agora a dar o exemplo criando esta associação desportiva”, afirmou.

O “padre de ferro”, como também é conhecido, pelas várias provas ‘Ironman’ em que já participou, considera muito importante que o Vaticano dê o exemplo nesta área, valorizando o desporto, que é um meio de inclusão por excelência. "Este grupo, que agora é uma associação, já organizou em 2017 uma prova inter-religiosa, e outra das iniciativas marcantes que já teve foi adotar dois refugiados”, dois cidadãos da Gâmbia, Jallow Buba e Musa Barry, em sintonia com a decisão do Comité Olímpico Internacional de criar uma equipa de atletas refugiados, o que em sua opinião “é uma ótima maneira de mostrar a inclusão, a comunhão entre os povos. Somos todos irmãos, e o desporto é uma ponte extraordinária para fazer isso".

Como atleta espera vir a espera vir a participar numa das próximas provas que será organizada no Vaticano. “Vou querer fazer o principal evento desportivo que esta equipa propõe anualmente, que é uma meia maratona em Roma, a começar e a acabar no Vaticano, e a passar por vários templos cristãos e não cristãos. É uma prova inter-religiosa, para que haja paz entre religiões, entre povos, que se chama 'Via Pacis', que é o caminho no fundo para a paz, e o desporto é um ótimo instrumento para a paz entre os diferentes povos, entre as diferentes pessoas, entre as diferentes culturas e religiões".

Para o padre Ismael “a igreja também é a casa do Desporto, é o lugar claro para fazer desporto”, por isso é muito importante que tenha uma pastoral do desporto, prática que como sacerdote aconselha muitas vezes aos féis. “Às vezes é a penitência que lhes recomendo, uma vida mais desinstalada, uma vida mais ativa, porque é o que as pessoas às vezes precisam. Para além de padre também sou psicólogo, e sinto isso quando oiço as pessoas. E o desporto é um ótimo instrumento para isso, para as pessoas porem a vida a mexer, procurarem uma vida mais saudável, e isso é procurar a salvação, isso é procurar a Santidade, no fundo, dar o melhor de si, também com a ajuda do desporto".