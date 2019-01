Sporting tenta fechar Wesley Moraes na próxima semana

O Sporting está a tentar fechar a contratação de Wesley Moraes, ao Club Brugge. Ao que a Renascença apurou, os leões esperam que o ponta-de-lança brasileiro assine na próxima semana.

O avançado brasileiro, de 22 anos, recusou uma proposta da China para representar o Guangzhou Evergrande, que de acordo com a imprensa belga oferecia cerca de 25 milhões de euros pelo jogador.

Valores que dão significado às dificuldades que o Sporting poderá encarar para garantir o avançado, que jogou com Diaby, no ataque do Brugge, nas últimas três temporadas. Associado ao interesse de emblemas do futebol europeu, como a Roma, Wesley é um ponta-de-lança possante, com algumas semelhanças com Bas Dost.

O jogador, de 1.90m, tem dez golos, esta época, em 27 jogos. Na temporada passada fez 12 golos, em 42 jogos. Antes de chegar ao Brugge, em janeiro de 2016, jogou nos eslovacos do Trencin.