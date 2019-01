Igreja Católica diz que novo mandato de Maduro é ilegal

A Igreja Católica da Venezuela diz que o novo mandato do Presidente Nicolás Maduro é ilegal. A tomada de posse está marcada para quinta-feira.



A Conferência Episcopal Venezuelana alerta para o erro que é pretender manter o poder a qualquer custo.

Em comunicado, os bispos consideram que o mandato que o Presidente da Venezuela inicia esta quinta-feira não tem sustentação democrática, nem jurídica.

“A pretensão de iniciar um novo mandato presidencial é ilegítima pela sua origem, porque carece de sustentação democrática, na justiça e no Direito”, disse aos jornalistas o cardeal Baltazar Porras, arcebispo de Mérida.



A posição da igreja católica venezuelana, a poucas horas do início do novo mandato de Nicolas Maduro.

Portugal não estará representado na cerimónia de tomada de posse do Presidente da Venezuela, anunciou na terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Tivemos uma troca de opiniões hoje de manhã, no quadro do grupo de trabalho para a América Latina [da União Europeia], e isso vai permitir a Portugal formar a sua decisão, sendo certo que tornamos público que não estaremos representados a nível político na tomada de posse do Presidente Nicolás Maduro", disse o chefe da diplomacia portuguesa.