BAFTA. Conheça os nomeados para os "Óscares" britânicos

"A Favorita" lidera isolada, com 12 nomeações, a corrida aos BAFTA, os prémios da Academia de Cinema e Televisão Britânica.

A comédia dramática, que ainda não estreou em Portugal, está nomeada nas categorias de melhor filme, melhor filme britânico, melhor argumento original, melhor fotografia, design de produção, guarda-roupa, maquilhagem e edição. Torgos Lanthimos também está nomeado para o prémio de melhor realizador, Olivia Colman concorre ao galardão de melhor atriz principal pelo seu papel como Rainha Ana e Rachel Weisz e Emma Stone estão ambas nomeadas na categoria de melhor atriz secundária.

Depois de "A Favorita", seguem-se "Bohemian Rhapsody", "First Man", "Roma" e "Assim Nasce uma Estrela", com sete nomeações cada; "Vice", com seis, "BlacKkKlansman - O Infiltrado" com cinco e "Guerra Fria" e "Green Book - Um Guia Para a Vida", com quatro cada. "Can You Ever Forgive Me?", "O Regresso de Mary Poppins", "Maria, Rainha dos Escoceses" e "Stan & Ollie" acumulam três nomeações cada um.

De resto, quase todos concorrem pela estatueta mais cobiçada, a de "Melhor Filme": para além de "A Favorita", estão nomeados também "BlacKkKlansman", "Green Book - Um Guia Para a Vida", "Roma" e "Assim Nasce uma Estrela".

Quase todos estes filmes valeram, igualmente, nomeações aos seus realizadores, com a exceção de "Green Book - Um Guia Para a Vida", que é "substituído" por "Guerra Fria" nesta corrida. Senão vejamos: Spike Lee está nomeado por "BlacKkKlansman", Paweł Pawlikowski por "Guerra Fria", Yorgos Lanthimos por "A Favorita", Alfonso Cuarón por "Roma" e Bradley Cooper por "Assim Nasce uma Estrela".



Aliás, Bradley surge, assim, nomeado como realizador e ator principal, onde está a concurso juntamente com Christian Bale (que encarna Dick Cheney em "Vice"), Rami Malek (aclamado pela sua interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody"), Steve Coogan (Stan & Ollie) e Viggo Mortensen ("Green Book - Um Guia Para a Vida").



Já Olivia Colman está em boa companhia na categoria de Melhor Atriz Principal, onde também figuram Glenn Close (que venceu os Globos de Ouro pelo seu papel em "A Mulher"), Lady Gaga ("Assim Nasce uma Estrela"), Melissa McCarthy (irreconhecível em "Can You Ever Forgive Me?") e Viola Davis ("Viúvas").

Os "Óscares" britânicos costumam ser uma excelente indicação do se poderá esperar nos prémios norte-americanos e são, por isso, muito aguardados. Os vencedores serão conhecidos a 10 de fevereiro, em Londres.