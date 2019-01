Bispos portugueses disponíveis para ouvir vítimas de abusos

Os bispos portugueses estão disponíveis para ouvir as vítimas de abusos por parte de membros da Igreja.

A “disponibilidade ativa”, nas palavras do porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa, decorre de uma disponibilidade que os bispos já têm demonstrando e é também resposta à carta que o Papa Francisco dirigiu aos presidentes das Conferências Episcopais, na qual lhes pede que se encontrem com as vítimas de abusos antes da reunião sobre o assunto, marcada para Fevereiro, no Vaticano.

Segundo o padre Manuel Barbosa, os bispos não irão ter com as vítimas, mas estão disponíveis para as ouvir. Uma “disponibilidade ativa”, referiu o sacerdote, que acrescentou esta terça-feira que “cada bispo está disponível, sempre esteve, para acolher, escutar as possíveis vítimas”. Considerando que “não há uma lista” de vítimas a ouvir o sacerdote esclareceu que “cabe a cada bispo ouvi-las e o presidente da Conferência Episcopal fará eco dessa escuta”.

O Padre Manuel Barbosa falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que serviu principalmente para preparar a próxima assembleia plenária de abril, onde os bispos refletirão sobre a Igreja e a sociedade. Segundo o porta-voz da CEP, “a Igreja com a sua voz tem o dever de ter uma palavra não para impor, mas no sentido de escuta e também de propor os princípios em que acredita, até no horizonte de um ano importante em que há eleições, quer na Europa quer em Portugal.”

Aos bispos foi ainda comunicado nesta reunião que o Patriarcado de Lisboa se candidatou a receber a próxima Jornada Mundial da Juventude.

Segundo o Padre Manuel Barbosa, “acolhemos com muita alegria e esperamos que assim seja.” Trata-se também de “um desafio, mas temos que esperar que o Papa anuncie no dia 27.”

De malas feitas para o Panamá está uma comitiva composta por seis bispos – D. Manuel Clemente, D. Manuel Felício, D. José Cordeiro, D. Nuno Almeida, D. Joaquim Mendes e D. Virgílio Antunes – alguns sacerdotes e centenas de jovens.