FC Porto oficializa regresso de Pepe

O FC Porto oficializou, esta terça-feira, a contratação de Pepe. O central é o segundo reforço de inverno dos dragões, depois de Fernando Andrade.

No site oficial, os campeões nacionais revelaram que o internacional português, de 35 anos, assinou contrato até 30 de junho 2021, ou seja, válido para as próximas duas temporadas e meia. A duração do contrato pode implicar que Pepe terminará a carreira de jogador no Dragão.

Pepe regressa a uma casa onde foi feliz, entre 2004 e 2007, com dois campeonatos conquistados. O defesa tinha outras propostas em carteira, que seriam mais atrativas do ponto de vista financeiro. Porém, o desfecho foi mesmo o regresso a Portugal, mais de dez anos depois.



Um fazedor de história que estava sem clube



O central internacional português estava sem clube, após ter rescindido contrato com o Besiktas. Nascido no Brasil mas naturalizado português, Pepe entrou em Portugal pelo Marítimo, em 2001, quando tinha 18 anos.

Após cerca de três épocas com os insulares, rumou ao FC Porto, em 2004/05, por dois milhões de euros. Três anos e seis troféus depois, incluindo uma Taça Intercontinental, foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros. Lá permaneceu durante dez anos, antes de terminar contrato e seguir para o Besiktas, que representou por época e meia.



Pepe tem 103 internacionalizações por Portugal, com que se sagrou campeão europeu. Ao todo, leva 20 títulos na carreira, com as três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid como expoentes máximos.