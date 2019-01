Manifesto alerta para “grave situação que compromete segurança clínica” nos hospitais de Lisboa

Os diretores clínicos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vão enviar um manifesto ao Presidente da República e ao Governo, a denunciar o que dizem ser a “grave situação que compromete já hoje a segurança clínica”.

O documento, assinado por todos os diretores das áreas clínicas e responsáveis de especialidade, foi aprovado numa reunião que decorreu, esta segunda-feira, no Hospital S. José.

Os signatários dão um mês para que a situação mude ou reservam-se o direito de avançarem para outras medidas que não especificaram.

O CHULC inclui o Hospital Dona Estefânia, a Maternidade Alfredo da Costa e os hospitais de São José, Capuchos, Santa Marta e Curry Cabral.

No manifesto de seis pontos, os diretores clínicos começam por alertar para a “elevada degradação das condições de trabalho no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC)”.

Os problemas incluem falta de “pessoal médico, de pessoal técnico e de enfermagem, a disponibilidade de material de consumo, a introdução de equipamento especializado, o investimento na inovação, e a mera logística para o normal exercício profissional”.

“O trabalho diário passou a gestão permanente de crises”, sublinha o manifesto que vai chegar ao Presidente da República, primeiro-ministro, ministros das Finanças e da Saúde e administração do Centro Hospitalar.

Os responsáveis médicos do CHULC consideram “estar agora seriamente comprometida a sua dupla capacidade de prestação assistencial e de treino médico”.

“Esta degradação tem vindo a instaurar-se ao longo dos últimos anos, assumindo diversas matizes, tais como a progressiva perda de autonomia na gestão, a incapacidade de influenciar o desenvolvimento tecnológico dos serviços ou, mais recentemente, a capacidade de reter talentos profissionais emergentes. Este facto afeta o presente, e compromete gravemente o futuro.”

Os signatários advertem que esta “grave situação” compromete “já hoje a segurança clínica, e não menos compromete a capacidade formativa” dos profissionais necessários para renovar o quadro médico.

A “deterioração das condições de trabalho” traz “riscos” para os doentes e “comprometerá no curto prazo a capacidade assistencial, levando ao encerramento de serviços”.

“Num tempo em que as palavras duram o tempo que soam e valem pouco mais do que isso, acham os signatários deste manifesto ser seu dever ético, pessoal e profissional, alertar agora para a gravidade das condições de trabalho no CHULC, condições que a todos afetam hoje, e que comprometerão amanhã o futuro que é de todos”, refere o manifesto.