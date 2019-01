Caçador de 29 anos ferido na anca

Um caçador de 29 anos ficou este sábado ferido com gravidade, em Castro Daire, após ter sido atingido por um disparo aparentemente acidental por parte de um colega, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

A vítima foi atingida quando estava na caça com um colega, em Moledo, localidade do concelho de Castro Daire, disse a mesma fonte do CDOS, adiantando que o alerta foi dado às 11h32, tendo o ferido grave sido transportado para o Hospital de Viseu.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu disse à agência Lusa que o tiro foi dado com uma caçadeira, por um companheiro de caça da vítima, tendo atingido "parte da anca e perna" do caçador.

As armas utilizadas para a caça estavam legais, afirmou a mesma fonte.

No terreno, estiveram sete operacionais e três veículos dos Bombeiros de Castro Daire, GNR e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).