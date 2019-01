Hospital de São João espera arranque da obra da ala pediátrica no início do segundo semestre

O presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto, Oliveira e Silva, mostra-se otimista quanto ao arranque da obra da ala pediátrica no segundo semestre deste ano.

Questionado pela Renascença sobre se seria possível começar a obra antes do final do ano, Oliveira e Silva garantiu que "no fim do primeiro semestre estará tudo pronto para o procedimento de ajuste direto [da empreitada]".

"O processo será muito rápido", diz o responsável, prevendo que "em junho, julho ou agosto, por aí" será possível "lançar o ajuste direto e o início de obra".



A pediatria oncológica, atualmente a funcionar em contentores, assim como a pediatria cirúrgica, devem ser transferidas provisoriamente para o edifício central do Hospital de São João. Oliveira e Silva acredita que isso possa acontecer já em Abril.