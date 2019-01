Ricardo Soares prevê explosão de Mama Baldé no Sporting

Rafael Camacho está prestes a chegar ao Sporting, por empréstimo do Liverpool, mas os leões têm outro defesa/extremo direito, já no seu quadro de jogadores, que começa a dar nas vistas. Têm 23 anos, mais cinco do que Rafael Camacho, mas também mais experiência, inclusivamente de I Liga.

Falamos de Mama Baldé, emprestado ao Desportivo das Aves pela segunda época consecutiva. “Tem uma margem de progressão muito grande e pode tornar-se num excelente jogador para qualquer dos clubes grandes. É um jogador a quem eu perspetivo uma carreira brilhante” , diz Ricardo Soares, treinador responsável pela ida de Baldé para a Vila das Aves e confesso admirador do jogador do Sporting, em entrevista à Renascença.

Os números de Mama Baldé e a decisão do Sporting

Depois de uma época de estreia na I Liga, pelo Aves, com 17 jogos, três golos e participação ativa na conquista da Taça de Portugal, Mama Baldé já tem cinco golos, esta temporada, e já fez tantos jogos como em toda a campanha anterior (17).

A abertura do mercado de janeiro coincide, curiosamente, com um grande momento de forma do jogador: quatro golos, nos últimos cinco jogos.

Os números poderiam justificar uma chamada casa antecipada, por parte do Sporting, mas Ricardo Soares entende que o clube está a “pensar a longo prazo e sabe que é importante para o Mama Baldé jogar assiduamente”.

“Acredito que o Sporting o mantenha por lá Sporting para ele ganhar mais consistência, de forma a evoluir, a continuar a mostrar o talento que tem demonstrado para que num futuro próximo seja um ativo importante para o Sporting”, considera o antigo treinador do Desportivo das Aves, responsável pelo lançamento do atleta na I Liga.

Mama Baldé tem contrato até 2022 com o Sporting. Representado por Mohamed Afzal, o jogador fez quase toda a formação no Sintrense. Chegou a Alcochete para jogar nos juniores. Foi cedido ao Benfica Castelo Branco, em 2014/15, e esteve na equipa B do Sporting nas duas épocas seguintes. Na temporada passada foi cedido ao Aves e o empréstimo foi prolongado até ao final desta época.