"Stranger Things". Netflix divulga data de estreia em plena passagem de ano

O popular serviço de 'streaming' de filmes e séries, a Netflix, anunciou esta terça-feira, em plena passagem de ano, a data de estreia da terceira temporada "Stranger Things".

De acordo com a empresa, as aventuras de Eleven e dos adolescentes da cidade de Hawking chegam à plataforma no dia 4 de julho. "Um verão pode mudar tudo", escreve a conta oficial da série no Twitter.