"A Igreja de Roma não quer ficar indiferente às escravidões do nosso tempo", diz Papa

O Papa Francisco diz que "a Igreja de Roma não quer ficar indiferente às escravidões do nosso tempo".

Nesta tarde de segunda-feira, no tradicional Te Deum de Acção de Graças pelo ano que termina, Francisco voltou a condenar as condições de escravidão de muitas pessoas e pediu mais atenção aos sem-abrigo.

Francisco considera que é preciso reflectir com "amargura e arrependimento" nas condições de escravidão de muita gente.



"E aqui devemos deter-nos; deter-nos a refletir com amargura e arrependimento porque, também durante este ano que chega ao fim, muitos homens e mulheres viveram, e vivem, em condições de escravidão, condições indignas de pessoas humanas", disse Francisco.

Francisco quer a Igreja de Roma próxima da realidade dessas pessoas, que é particularmente dura no Inverno. "Também na nossa cidade de Roma, há irmãos e irmãs que, por vários motivos, estão neste estado. Penso, de modo particular, naqueles que vivem sem um lar. São mais de dez mil. No inverno, a sua situação é particularmente dura. Todos eles são filhos e filhas de Deus, mas diferentes formas de escravidão, por vezes muito complexas, levaram-nos a viver no limite extremo da dignidade humana", lembrou o Papa.