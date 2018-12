​Um morto em queimada que se descontrolou no Sardoal

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queimada que se transformou num incêndio no concelho do Sardoal, distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a ocorrência foi dado às 10h38, na localidade de Tojeira, freguesia de Alcaravela, e às 12:30, o fogo estava a ser combatido por 18 operacionais dos bombeiros de Sardoal e Abrantes.

A vítima terá sido surpreendida pelas chamas e já estava morta quando os meios de socorro chegaram.

"O incêndio florestal derivou de uma queima de sobrantes que se descontrolou, devido à intensidade do vento e por decorrer num terreno com declive acentuado, e à chegada dos bombeiros foi encontrado o corpo carbonizado de uma senhora com cerca de 80 anos", referiu o 2º comandante dos Bombeiros Municipais de Sardoal, no distrito de Santarém.

"O corpo foi consumido pelas chamas, dentro do perímetro do incêndio, e à nossa chegada a senhora já não apresentava sinais de vida", acrescentou Pedro Curado.