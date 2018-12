Vaticano. Diretor e vice-diretora de comunicação deixam cargos

O Papa aceitou a resignação do diretor e vice-diretora de comunicação do Vaticano. O anúncio foi feito através do boletim da sala de imprensa da Santa Sé.

As razões para as saídas de Greg Burke e Paloma García Ovejero não foram reveladas. No texto, anuncia-se que Alessandro Gisotti, até agora coordenador para as redes sociais, assume interinamente a direção da "Sala Stampa".

O próprio Greg Burke fez saber da sua saída através da rede social Twitter.