Papa e Joana Marques Vidal são as personalidades do ano para os leitores da Renascença

Os leitores do site da Renascença elegeram Joana Marques Vidal e o ataque a Alcochete como personalidade e acontecimento de 2018, respetivamente.



A antiga procuradora-geral da República, que deixou o cargo em outubro após seis anos de casos de justiçam que abalaram Portugal, obteve um total de 32% dos votos.

Joana Marques Vidal foi eleita a personalidade nacional de 2018, seguida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com 20%.

Na terceira posição, com 12%, ficou D. José Tolentino Mendonça, o padre-poeta que o Papa Francisco chamou para arquivista e bibliotecário da Santa Sé.

O ataque à Academia em Alcochete, a página mais negra da história centenário do Sporting, foi considerado o acontecimento nacional do ano, com 23% dos votos dos utilizadores da página da Renascença na internet.

Em segundo lugar ficaram as demissões e detenções em Tancos, com 19%, e em terceiro o incêndio na serra de Monchique, o maior do ano na Europa, com 14%.