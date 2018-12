Provedoria de Justiça promete rapidez nas indemnizações de Borba

Filipe

27 dez, 2018 évora 22:45

Agora transformaram a Provedoria de Justiça no Banco Alimentar dos Mortos . Daqui a 100 anos ainda os culpados dançam de contentes com as prescrições ... tenham vergonha e não se substituam aos Tribunais que estes é que devem fixar o valor de indemnização . Como exemplo , com em Portugal um morto vale mais que outro vivo ou vice versa , depende se vai para o Inferno ao Paraíso : Exemplo : "mãe de Angélico ... Supremo Tribunal ... 552 mil euros " ..." Pedrógão Grande ... a Provedoria avalia cada morto no mínimo de 150 mil euros e máximo de 300 mil euros " .... " Ponte de Entre-os-Rios , ainda hoje deve andar a Proteção Civil e Bombeiros encalhados na falta de comunicação e falta acharem uma quantidade de corpos , pagaram 50 mil euros aos Herdeiros " . Meus senhores e Caro Presidente da República , quem anda a mamar com isto tudo em face da DISPARIDADE de valores ? Pode dizer quem ? Juízes ? Magistrados ? Advogados ? Provedorias ? Quem afinal ? Alguém perde com esta disparidade e negócio Instalado em Portugal para avaliar o preço das mortes ou das vidas destroçadas para sempre ?