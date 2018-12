Nani quer marcar presença no Campeonato da Europa em 2020

Nani acredita que pode ser útil na seleção portuguesa e espera estar presente no Campeonato da Europa de 2020. Em entrevista ao "Record", o extremo que somou 112 jogos com a camisola das quinas perspetivou o futuro:

"Acho que ainda posso ser útil. Tento manter o meu nível elevado e quero terminar esta época da melhor maneira. Trabalho diariamente para acabar o ano muito forte. Vou sempre estar disponível e sei que o Fernando Santos não olha para caras ou idades e há sempre a possibilidade de regressar".

Pela seleção, Nani disputou o Europeu em 2008, 2012 e 2016 e também o Campeonato do Mundo em 2014. A última internacionalização do capitão do Sporting foi em 2017, na Taça das Confederações. Sobre a conquista em França, Nani recordou o momento do golo de Éder:

"Ele estava decidido a fazer aquilo, a meter a bola lá dentro. Senti um alívio, já estava tão cansado. Foi só celebrar e nem tive a noção para onde ia. Foi mesmo espetacular".

Modric "nem top-3 da Bola de Ouro"

Nani comentou ainda a entrega da Bola de Ouro, que viu Cristiano Ronaldo terminar em segundo lugar da votação, atrás de Luka Modric, nomeação que Nani considera injusta:

"O Modric é fantástico e um dos melhores a desempenhar o seu papel, mas para ganhar uma Bola de Ouro e estar à frente de jogadores como Ronaldo, Messi e Neymar não. O Ronaldo era o justo vencedor. Tudo o que o Modric fez no clube, o Ronaldo também o fez, e muito mais".