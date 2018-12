Um presépio feito de sal marinho? Sim, em Castro Marim

Oito toneladas de sal marinho, 3.800 peças e 300 metros de cabos elétricos compõem o presépio de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal durante as festividades natalícias.

Em 87 metros quadrados de área estão representados vários ofícios tradicionais, como a carpintaria, a olaria ou a tecelagem, e cenas da tradição natalícia cristã.

Para construir este presépio, foram necessários quase 30 dias e duas mil horas de trabalho. "Iniciámos no dia 3 de novembro e terminámos no dia 30, para abrir no dia 1 [de dezembro]. De manhã, à tarde e à noite. Temos aqui praticamente 30 dias de trabalho, totalizando quase 2.000 horas entre todos. É muito tempo", afirma o autor do presépio, Andrelino Pena, que também é tesoureiro da Junta de Freguesia de Castro Marim.

Foi feito "em duas fases": a construção da estrutura, em madeira, que está debaixo do sal (e que contou com "sete ou oito pessoas") e depois "a fase de formatar o presépio, a parte do sal", na qual participaram três a quatro pessoas.

Há ainda trabalho "não visível", refere Andrelino Pena, como os 300 metros de cabos elétricos “enterrados no sal, com cento e tal pontos de luz”.