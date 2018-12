Portugal fecha 2018 no sexto lugar do "ranking" da FIFA

Portugal termina o ano de 2018 no sexto lugar do "ranking" de seleções da FIFA, atualizado esta quinta-feira.

A equipa de Fernando Santos soma 1614 pontos, numa lista sem alterações até 81.ª posição e liderada pela Bélgica. Os diabos vermelhos batem a França, segunda classifica, por um ponto. O Brasil fecha o pódio, seguido da Croácia e da Inglaterra, por esta ordem.

Este ano, Portugal foi eliminado pelo Uruguai nos oitavos-de-final do Mundial da Rússia, infelicidade que compensou com a vitória no grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações e consequente apuramento para a "final four". A fase final da prova realiza-se em 2019, no Porto e em Guimarães. Portugal vai defrontar a Suíça numa das meias-finais, a 5 de junho, no Estádio do Dragão. A outra meia-final será entre Holanda e Inglaterra.

Também em 2019 será a fase de apuramento para o Euro 2020. Portugal está inserido no grupo B, com Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo.