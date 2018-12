Sérgio lamenta falta de eficácia que permitiu emoção até ao fim

Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia do FC Porto na primeira parte do jogo com o Moreirense e enalteceu a qualidade do espetáculo da partida, que terminou com vitória, por 4-3, dos dragões e valeu a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, o treinador portista salientou que este foi o terceiro jogo da sua equipa em sete dias, o que pesou na condição física. Sérgio gostou da reação da sua equipa ao golo sofrido logo a abrir.

"Fomos à procura do empate, pegámos muito bem no jogo, conseguimos criar várias oportunidades e se ao intervalo estivesse 4-1 ou 5-1 ninguém estranharia. Faltou concretizar. O golo a fechar a primeira parte deu confiança ao adversário. Penalizou a nossa primeira parte e a falta de eficácia", considerou.

Sérgio admitiu que o Porto "não entrou tão bem" na segunda parte, com menor agressividade e intensidade. "Faltou alguma gestão do resultado. Não sabemos ter posse de bola passiva, vamos sempre à procura do golo. Fizemos o 3-2 e o 4-2 e depois sofremos um golo fantástico. A vitória foi inteiramente merecida", sublinhou.

Sérgio Conceição fez questão de realçar a "excelente equipa" que o Moreirense mostrou ser: "Vai com certeza fazer um campeonato muito bom. Foi um bom jogo, muito dividido. Foi um verdadeiro jogo da Taça."