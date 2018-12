Deputado do PS Nuno Sá nega "falsa presença"

O deputado socialista Nuno Sá desmentiu esta segunda-feira uma alegada "presença fictícia" na Assembleia da República.

Nuno Sá vai mais longe e garante que, caso se comprove qualquer irregularidade, renuncia ao mandato.

O esclarecimento chegou, em comunicado, pela direção do grupo parlamentar do PS depois de o jornal Observador ter avançado, esta segunda-feira, que o deputado teria registado uma "presença fantasma" no Parlamento, a 12 de junho de 2017.

Naquele dia Nuno Sá estaria em Famalicão, onde era candidato à autarquia local, adianta o Observador.

O líder da bancada parlamentar do PS, Carlos César, avisou recentemente que acionará mecanismos para afastar da bancada socialista deputados que comprovadamente tenham comportamentos fraudulentos, como falsas presenças ou registem moradas sem correspondência com a realidade.

Na sequência de vários casos de falsas presenças de deputados terem vindo a público, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pediu mais responsabilidade aos deputados no exercício das suas funções e disse que as irregularidades conhecidas são “inaceitáveis”.

Foi decidido que os deputados vão passar a ter de confirmar as suas presenças na Assembleia não apenas através do login nos computadores. "Afigura-se, ainda assim, como indispensável distinguir a simples ligação do computador do registo de presenças", sublinha Ferro Rodrigues na mesma declaração enviada às redações.