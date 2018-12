Benfica solicita abertura da "caixa negra" do VAR

O Benfica solicita ao Conselho de Arbitragem (CA) que "em nome da transparência, abra a 'caixa negra' do VAR". O que os encarnados pretendem é que o CA torne públicos os nove erros do videoárbitro identificados por aquele órgão nas primeiras 11 jornadas do campeonato.

Em comunicado, o Benfica sublinha que "não se pode fazer um balanço apressado à utilização do videoárbitro e admitir nove erros graves, apenas para tentar serenar as águas e fazer-nos crer que o número de más decisões é aceitável face ao total de lances avaliados".

"Pior é que, em nome da transparência, não sejam do conhecimento público quais foram esses erros e em que circunstâncias eles se deram. Tal omissão visa proteger ou esconder o quê?", questiona os lisboetas.



A oportunidade da tomada de posição do Benfica acontece após uma jornada que o clube considera ter sido "polémica", com mais erros a manchar a Liga 2018/19". "Numa competição sem a possibilidade de recorrer ao auxílio da tecnologia, um total de nove erros graves nas primeiras 12 jornadas já seria um exagero. Com o VAR, é simplesmente incompreensível", pode ler-se.

"Em nome da transparência, é fundamental que se abra a 'caixa negra' do VAR. Quem errou? Onde se errou? Como se errou?", conclui o Benfica.