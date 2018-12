Hóquei em patins. FC Porto derrotado pelo Barcelona na Taça Intercontinental

O FC Porto perde a final da Taça Intercontinental em hóquei em patins para o Barcelona, por 5-4, após prolongamento.

Em jogo disputado em San Juan, na Argentina, perante oito mil adeptos, a partida foi muito equilibrada. No final da primeira parte havia um empate 2-2, no final do tempo regulamentar as duas equipas estavam empatadas 4-4 e tudo se resolveu no prolongamento para os catalães.

A equipa portuguesa esteve três vezes à frente mas nunca conseguiu segurar a vantagem. No último minuto, os azuis e brancos tentaram tudo e jogaram 5 para 4, sem guarda-redes, mas não conseguiram marcar.

Os portistas queixaram-se muito da arbitragem da dupla argentina.

Destaque para Gonçalo Alves, que fez três golos dos dragões. O tento decisivo do Barça foi de Pablo Alvarez (que também fez três) mas João Rodrigues também marcou pelos "blau grana".

Marcha do marcador:

0-1 Sergi Panadero (3')

1-1 Reinaldo Garcia (7')

2-1 Gonçalo Alves (16')

2-2 Pablo Álvarez (19')

3-2 Gonçalo Alves (28')

3-3 Pablo Álvarez (29')

4-3 Gonçalo Alves (33')

4-4 João Rodrigues (38')

4-5 Pablo Álvarez (59')



Nas meias-finais, o FC Porto tinha vencido o Murialdo de Mendoza por 7-5. Já o Barça tinha derrotado o Concepción, por 7-2, com três golos de João Rodrigues.

Os dragões já tinham perdido este ano as finais da Liga Europeia (2-4) e da Taça Continental (2-3 após g.p.).

Óquei de Barcelos (1992) e Benfica (2013 e 2017) são os únicos vencedores portugueses.